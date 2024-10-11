Çin-Afrika İşbirliği Semineri Tunus'ta

TUNUS, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Tunus Büyükelçisi Wan Li, "Çin- Afrika: Yeni Dönemde Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İçin Fırsatlar ve Beklentiler" konulu bir seminerde konuşuyor, 9 Ekim 2024.
Tunus Çarşamba günü Çin ve Afrika arasındaki karşılıklı işbirliği fırsatları ve beklentileri hakkında bir seminere ev sahipliği yaptı.
Tunus Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in Tunus Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen seminere Tunus, Çin, Cezayir, Fas ve diğer ülkelerden yetkililer, uzmanlar ve akademisyenler katıldı. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)
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