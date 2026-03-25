Çin, Barış Görüşmeleri İçin Diyalog Çağrısında Bulundu
Çin, Barış Görüşmeleri İçin Diyalog Çağrısında Bulundu

25.03.2026 20:59
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, savaşan taraflar arasında diyaloğun teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta uluslararası toplumun tarafların diyaloğa ve barış görüşmelerine başlamaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü.

Vang, Fidan ile görüşmesinde Orta Doğu'daki çatışmada doğruların ve yanlışların aşikar olduğunu, uluslararası toplumun objektif ve tarafsız bir tutum izlemesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin müzakerelerin sürdürülmesi konusunda yapıcı rol oynamasını desteklediklerini belirtti.

Çatışmanın halihazırda tüm bölgeye yayıldığına dikkati çeken Vang, acil önceliğin barış görüşmelerini teşvik etmek, tarafları çatışmayı durdurmaya zorlayarak barışa yönelik fırsatları değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Vang, Çin'in bölge ülkelerinin itidalle hareket ederek mevcut krizi uzun vadeli ve temel çıkarları açısından akılcı şekilde ele alması ve çatışmaların ve farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışına bağlı kalmasını desteklediklerini vurguladı.

"Uluslararası toplum, savaşan taraflar arasında diyaloğu teşvik etmek için etkin çaba göstermeli"

Çinli Bakan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüşmesinde de, her iki ülkenin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onayı alınmadan girişilen askeri eylemlere, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı olduğunu ve savaşın Körfez ülkelerine sıçramasını onaylamadığını kaydetti.

Orta Doğu'daki durumun hızla değiştiğine, hem ABD hem de İran'ın müzakereye hazır olduklarına dair işaretler verdiğine, barış için umut ışığı doğduğuna dikkati çeken Vang, "Bu savaşı sürdürmek yalnızca daha fazla can ve gereksiz mal kaybına yol açacaktır. Uluslararası toplum, savaşan taraflar arasında diyaloğu teşvik etmek için etkin çaba göstermeli." ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in, Mısır'ın savaşın durdurulması ve barış görüşmelerinin sürdürülmesini teşvik etmek üzere arabuluculuk rolünü sürdürmesini desteklediğini ve bu yönde yapıcı çaba göstermeye hazır olduğunu dile getirdi.

??ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

