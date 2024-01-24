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Çin BM Daimi Temsilcisi: İki devletli çözüm reddedilemez - Son Dakika
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Çin BM Daimi Temsilcisi: İki devletli çözüm reddedilemez

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, İsrail liderliğinin iki devletli çözümü reddetmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Zhang, iki devletli çözümün Filistin ve İsrail için barışa ulaşmanın uygulanabilir tek yolu olduğunu vurguladı.

Çin BM Daimi Temsilcisi: İki devletli çözüm reddedilemez
24.01.2024 - 15:28,
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, İsrail liderliğinin iki devletli çözümü reddetmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Zhang, iki devletli çözümün Filistin ve İsrail için barışa ulaşmanın uygulanabilir tek yolu olduğunu ve aynı zamanda ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için ciddi bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Temsilci, Güvenlik Konseyi'nin üst düzey açık oturumunda yaptığı konuşmada, "İsrail liderliğinin geçen hafta iki devletli çözümü reddettiği ve Filistin'in devlet olma hakkını inkar ettiği açıklamalardan ciddi endişe duyuyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

Zhang, "Gazze için savaş sonrası senaryolarda iki devletli çözümden sapan her türlü tartışma, bataklık üzerine ev inşa etmekle eşdeğer" ifadesini kullandı.

Temsilci, iki devletli çözüme yönelik siyasi perspektifin yeniden canlandırılması için uluslararası bir konferansın düzenlenmesi ve anlamlı çok taraflı süreçlerin bir an önce başlatılması amacıyla diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in bir an önce gidişatı değiştirip Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen askeri saldırıları ve yıkımı durdurması gerektiğini vurgulayan Zhang, uluslararası toplumun ilgili tüm taraflarından acil ateşkes için diplomatik çaba göstermelerini istedi.

Kaynak: Xinhua
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