Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin eylemlerini engellemeyi bırakmasını istiyor - Son Dakika
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Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin eylemlerini engellemeyi bırakmasını istiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ilgili ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'nin eylemlerini engellemeyi bırakmasını isteyerek, ilgili tarafları Filistinlilerin yaşadığı felaketin bir an önce sonlandırılması için kesintisiz ve sürdürülebilir insani yardım erişimi sağlamaya çağırdı. Wang, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarından kaynaklanan insani felaket hakkındaki yorumunun sorulması üzerine, öldürülen Filistinlilerin sayısının 30.000'i, ölen ve yaralanan toplam sivil sayısının ise 110.000'i aştığını belirtti. Wang, Gazze'deki çatışmanın devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes sağlamasının önlenmesinin affedilemez olduğunu ifade etti.

26.04.2024 12:26
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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ilgili ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin eylemlerini engellemeyi bırakmasını isteyerek, ilgili tarafları Filistinlilerin yaşadığı felaketin bir an önce sonlandırılması için kesintisiz ve sürdürülebilir insani yardım erişimi sağlamaya çağırdı.

Wang söz konusu açıklamayı Perşembe günkü basın toplantısında, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarından kaynaklanan insani felaket hakkındaki yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Öldürülen Filistinlilerin sayısının 30.000'i, ölen ve yaralanan toplam sivil sayısının ise 110.000'i aştığını kaydeden Wang, bu dehşet verici insani felaketin insan medeniyetinin temelini oluşturan ahlaki bilince aykırı olduğunu ve "insan haklarını gözetip koruma" iddiasında olan bazı ülkelerin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Wang, "Gazze'deki çatışmanın devam etmesi kabul edilemez. Gazze'de kadın ve çocukların öldürülmesine kayıtsız kalınması hoş görülemez. BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes sağlamasının önlenmesi affedilemez" dedi.

Sözcü, "İlgili ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'nin eylemlerini engellemekten vazgeçmesini istiyor ve ilgili tarafları 2728 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını tam olarak uygulamaya, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkesi hayata geçirmeye, ayrıca Filistinlilerin yaşadığı felaketi bir an önce sonlandırmak ve insan medeniyetine yapılan bu ayıbı bitirmek üzere kesintisiz ve sürdürülebilir insani yardım erişimi sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin eylemlerini engellemeyi bırakmasını istiyor - Son Dakika

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