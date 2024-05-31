Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Xi, Çin-BAE ilişkilerinin geçmişteki başarılar üzerine yenilerini inşa ederek daha da ilerlemek üzere önemli bir dönüm noktasında bulunduğunu söyledi. İki lider, görüşmenin ardından çeşitli alanlarda bir dizi ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.

31.05.2024 15:52
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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, içinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin-BAE ilişkilerinin geçmişteki başarılar üzerine yenilerini inşa ederek daha da ilerlemek üzere önemli bir dönüm noktasında bulunduğunu söyledi.

Xi, Çin'in ikili ilişkilerin genel doğrultusunu stratejik bir boyut ve uzun vadeli bakış açısından kavramaya devam etmek ve ikili kapsamlı stratejik ortaklığın güçlü gelişimini güvence altına almak üzere BAE ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Xi, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini sürekli teşvik etmek, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmek ve üst düzey Çin-BAE yatırım komitesinin kurulmasını ikili işbirliğinde daha fazla sonuç elde etmek için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere BAE ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Xi, her iki tarafı ticaret, enerji ve altyapı gibi alanlarda işbirliğini pekiştirmeye, bilişim teknolojisi, yapay zeka, dijital ekonomi ve yeni enerji gibi yüksek teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmeye ve kolluk ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

Günümüzde çok kutuplu dünya eğiliminin durdurulamaz olduğunu kaydeden Xi, çok kutupluluğun esas itibarıyla farklı medeniyetler, sistemler ve yollar arasında karşılıklı saygı ve barış içinde birlikte yaşama anlamına gelmesi gerektiğini söyledi.

Ortadoğu'daki ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin önemli bir bölümü ve dünyanın çok kutuplu hale gelmesinde önemli bir güç olduğunu belirten Xi, Çin'in bölgedeki ülkelerin kendi ulusal şartlarına uygun kalkınma yollarını takip etmeye devam etmesini, birlik ve güç, barış ve uzlaşma yolunu sıkı sıkıya izlemesini, anlaşmazlıkları iletişim ve istişare yoluyla çözmesini ve gelecek ve kaderlerini kendi ellerine almasını desteklediğini vurguladı.

Xi, Çin'in 2. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ni düzenlemek ve Çin ile Arap ülkeleri arasında ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını desteklemek üzere BAE ve diğer Arap ülkeleriyle çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Al Nahyan ise ikinci vatanı olarak nitelediği Çin'i tekrar ziyaret etmekten ve Xi ile birlikte Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katılmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Arap ve Körfez ülkeleri ile Çin arasındaki ilişkilerin sağlam bir temeli olduğunu kaydeden Al Nahyan, Çin'le ilişkilerin derinleştirilip geliştirilmesinin, Arap ve Körfez ülkeleri halklarının ortak arzusuna ve temel çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

BAE'nin Çin'le ilişkileri geliştirmeye büyük önem atfettiğini, Çin'i diplomatik öncelikleri arasında ilk sıraya koyduğunu ve Çin'i uzun dönemli ve güvenilir bir stratejik ortak olarak gördüğünü kaydeden Al Nahyan, BAE'nin diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirip ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, bilim ve teknoloji, eğitim ve kültür gibi alanlarda işbirliğini daha da derinleştirip genişletmeye istekli olduğunu ifade etti.

Al Nahyan, BAE hükümetinin tek Çin politikasını sıkı şekilde desteklediğini, her ne şekilde olursa olsun "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı olduğunu ve Çin'in ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirme çabalarını desteklediğini vurguladı.

Devlet Başkanı, BAE'nin Çin Cumhurbaşkanı Xi tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni son derece takdir edip aktif şekilde desteklediğini, Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasına aktif katılımını sürdüreceğini ve bölgede ve dünya genelinde barış, kalkınma ve refahı teşvik etmek üzere çok taraflı iletişim ve koordinasyon içinde Çin'le yakından çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.

İki taraf, Filistin- İsrail çatışması hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Birinci önceliğin insani krizi hafifletmek üzere kapsamlı bir ateşkes sağlamak ve çatışmaları durdurmak olduğunu vurgulayan Xi, Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde en kısa sürede müzakere yoluyla çözülmesini, uluslararası toplumun oybirliğiyle desteklemesi gerektiğini vurguladı.

İki lider, görüşmenin ardından yatırım, Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşası, bilim ve teknoloji, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, Çince eğitimi, kültür ve turizm gibi çeşitli alanlarda bir dizi ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Xi Jinping, Dizi, Kültür, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

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