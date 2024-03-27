Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Xi, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Hollanda'nın Çin-AB işbirliği için hakiki bir "geçit" haline geldiğini kaydederek Çin'in Hollanda ile çeşitli düzeylerdeki etkileşimleri sürdürmeye, iletişim ve diyaloğa bağlı kalmaya ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları aramaya hazır olduğunu söyledi.
Çin'in Hollanda'dan yüksek kaliteli mal ithalatını genişletmeye istekli olduğunu ve Hollandalı işletmelerin Çin'e yatırım yapmasından memnuniyet duyacağını belirten Xi, Hollanda tarafının Çinli işletmeler için adil ve şeffaf bir iş ortamı sağlamasını umduğunu sözlerine ekledi.
Xi, her iki tarafa da tarım, su koruma ve enerji gibi alanlarda geleneksel işbirliğini teşvik etme ve yapay zeka, yeşil dönüşüm ve gümüş ekonomisi gibi alanlarda işbirliği potansiyelinden faydalanma çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı ayrıca iki ülkenin, personel etkileşimlerini kolaylaştırmak ve eğitsel, kültürel ve alt ulusal etkileşimleri teşvik etmek üzere daha fazla adım atmaya devam etmesini umduğunu da dile getirdi.
Ekonomik küreselleşmede zorluklarla karşılaşılabileceğini ancak tarihi eğilimin değişmeyeceğini vurgulayan Xi, "bağları koparma ve zincirleri bozmanın" bir çıkar yol olmadığını ve dışa açılım ile işbirliğinin tek seçenek olduğunu ifade etti.
Çin halkının da meşru kalkınma haklarına sahip olduğunu ve Çin'in bilimsel ve teknolojik ilerleme hızını hiçbir gücün durduramayacağını kaydeden Xi, Çin'in kazan-kazan yaklaşımını takip etmeye, dış dünyaya üst düzeyde daha fazla açılmaya ve kalkınma getirilerini tüm taraflarla paylaşmaya devam edeceğini kaydetti.
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