Çin'de buzlanan otoyolda zincirleme trafik kazası - Son Dakika
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Çin'de buzlanan otoyolda zincirleme trafik kazası

Çin\'de buzlanan otoyolda zincirleme trafik kazası

Çin'in Ciangsu eyaletinde buzlanan otoyolda 100'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sucou şehrindeki kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Bahar Bayramı tatili dönüşü ülkenin büyük bölümünde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Çin'de kara yollarındaki buzlanma, şehirler arası seyahatlerde trafiği olumsuz etkiliyor. Acil Durum Bakanlığı, hafta başında 4. seviye afet durumu ilan etmiş, yerel yönetimlerden gerekli tedbirleri almasını istemişti.

23.02.2024 13:10  Güncelleme: 13:10
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Çin'in Ciangsu eyaletinde buzlanan otoyolda 100'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sucou şehrindeki zincirleme kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Devlet televizyonu CCTV, onlarca otomobilin birbirine girdiği kaza mahallinden görüntüler yayımladı.

Bahar Bayramı tatili dönüşü ülkenin büyük bölümünde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Çin'de kara yollarındaki buzlanma, şehirler arası seyahatlerde trafiği olumsuz etkiliyor.

Acil Durum Bakanlığı, hafta başında 4. seviye afet durumu ilan etmiş, yerel yönetimlerden gerekli tedbirleri almasını istemişti.

Kaynak: AA

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