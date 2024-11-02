Çin\'de Dev Manganez Yatağı Keşfi

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CHANGSHA, 2 Kasım (Xinhua) -- Hunan Eyaleti Jeofizik ve Jeokimya Araştırma Enstitüsü, Cuma günü Çinli jeologların Çin'in orta kesimlerinde toplam potansiyel rezervi 200 milyon tonu aştığı tahmin edilen devasa bir manganez yatağı keşfettiğini duyurdu.

Hunan eyaletindeki Yongzhou'da bulunan Qiyang-Lingling Havzası'nda bu zamana dek yaklaşık 84 milyon ton manganez cevheri yatağı keşfedilmişti.

Enstitü Müdürü Liao Fengchu, "Manganez, çelik, yeni enerji ve gelişmiş malzemeler gibi sektörler açısından önemli bir hammadde" dedi.

Enstitü Baş Mühendisi Xu Junwei, araştırmacıların havzada 1.016 metre derinlikte gerçekleştirilen son sondajın ardından önemli düzeyde endüstriyel potansiyele sahip hatırı sayılır manganez cevheri kütlesi tespit ettiğini söyledi.

Liao, Çin'in yılda milyonlarca ton manganez tükettiğini ve cevherin çoğunun ithal edildiğini kaydetti.