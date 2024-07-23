Çin'de Gaemi Tayfunu için mavi alarm yayımlandı

Güncel

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Salı günü Gaemi Tayfunu için mavi alarm yayımladı. Tayfunun ülkenin güney bölgelerine kuvvetli fırtına ve şiddet yağışlar getirmesi bekleniyor.

Bu yılın üçüncü tayfunu olan Gaemi, Salı günü saat 5.00 itibarıyla Taiwan'ın Yilan ilçesinin 710 kilometre güneydoğusunda görüldü.

Saatte 20 kilometre hızla kuzeybatı yönünde hareket etmesi beklenen tayfunun gücünü aşamalı şekilde artıracağı öngörülüyor.

Tayfunun etkili olduğu Taiwan ve Guangxi'nin bazı bölümlerinde Salı günü sabah saatlerinden Çarşamba günü sabah saatlerine kadar yağış miktarının 50 ila 70 milimetre arasına ulaşacağı şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, söz konusu zaman diliminde Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi, Bashi Kanalı, Taiwan Boğazı, Beibu Körfezi'nin yanı sıra Guangxi ve Taiwan'ın kıyı kesimlerinde güçlü rüzgarların görülebileceğini de belirtti.

Merkez, yerel yetkilileri tayfuna yönelik acil müdahale hazırlıkları yapmaya ve olası sel ve jeolojik afetlere karşı teyakkuzda kalmaya çağırdı.