Çin\'de İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi

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BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 yüzde puanlık düşüşle ortalama yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, Mart ayında ülkedeki ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, bir önceki aya ve Mart 2023'e kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 5,2 oldu. Bu durum ise genel anlamda istikrarlı bir istihdam durumuna işaret ediyor.

Mart sonu itibarıyla kırsal kesimdeki göçmen işçilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak toplamda 185,88 milyona ulaştı.

Salı günü açıklanan veriler ayrıca, 2024'ün ilk çeyreğinde Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttığını gösterdi.