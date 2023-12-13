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Çin'de Nancing Katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika
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Çin'de Nancing Katliamı kurbanları anıldı

Çin'de, 2. Dünya Savaşı öncesindeki Japon işgali sırasında Nancing'de yaşanan katliamda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene hükümet temsilcileri, öğrenciler, kurban yakınları ve sağ kurtulanlar katıldı. Nancing Katliamı'nda uluslararası kaynaklara göre 200 bin, Çin kaynaklarına göre ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Çin\'de Nancing Katliamı kurbanları anıldı
13.12.2023 - 19:59,
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Çin'de, 2. Dünya Savaşı öncesindeki Japon işgali sırasında, dönemin Çin Cumhuriyeti hükümetinin başkenti Nancing'deki katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin merkezi olan şehirdeki Nancing Katliamı Kurbanları Anıtı'nda tören düzenlendi.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen anma törenine, merkezi ve yerel hükümetten temsilciler, öğrenciler, kurban yakınları ve katliamdan sağ kurtulanlar katıldı.

Yerel saatle 10.01'de bütün şehirde sirenler çalarken bayraklar yarıya indirildi, siyahlar giyen ve yakalarına beyaz çiçekler takan binlerce vatandaş, kurbanlar anısına saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından 80 kişilik öğrenci grubu Japonya ile Barış Deklarasyonu'nu yüksek sesle okurken anıtın bulunduğu meydanda beyaz güvercinler uçuruldu.

Nancing Katliamı

Nancing'in 1937'de Japon İmparatorluk Kara Kuvvetlerince işgali sırasında altı hafta süresince kentte sivillere yönelik katliamlar ve tecavüz olayları yaşanmıştı.

Tarihe "Nancing Katliamı" olarak geçen olaylarda uluslararası kaynaklara göre 200 bin, Çin kaynaklarına göre ise 300 binden fazla kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Çin Ulusal Kongresi Daimi Komitesinin 2014 yılında aldığı kararla, 13 Aralık Nancing Katliamı kurbanları için Ulusal Anma Günü ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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