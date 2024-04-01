Çin\'de Organ Bağışçıları Anıtı\'nda Saygı Duruşu

LANZHOU, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Mezar Ziyaret Günü (Qing Ming Festivali) arifesinde pek çok kişi, hayatlarının son anında müthiş bir seçim yapan organ bağışçılarını anmak üzere Gansu eyaletindeki Organ Bağışçıları Anıtı önünde sessiz saygı duruşunda bulundu.
Bedenlerini, organlarını ve kornealarını bağışlayan 272 kişinin adları anıt taşında yer alıyor. Anma törenine katılmaya gelenler yaka çiçeği takarken, bağışçılarının ebedi istirahatte huzurla uyumaları için şükranlarını yazdıkları kağıtları suya bıraktı ve kağıtlar suda eridi.
Gansu Eyaleti Kızılhaç Derneği Başkan Yardımcısı Ren Jinquan "toprağa gömülmenin" bir zamanlar oldukça köklü bir anlayış olduğunu, beden ve organ bağışlamanın ise zor kabul gördüğünü ancak son yıllarda bu olgunun yavaş yavaş değişmesiyle birlikte beden ve organ bağışı için gönüllü kaydı yaptıranların sayısının önemli ölçüde arttığını söyledi.
Çin İnsan Organ Bağışı Yönetim Merkezi'ne göre, 24 Mart 2024 itibarıyla beden ve organlarını bağışlamak için gönüllü olan kişi sayısı 6,7 milyona ulaştı.
Gansu Kızılhaç Derneği'ne göre eyalette 2014 yılından önce beden ve organ bağışı gönüllülerinin sayısı sadece 80 iken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı 112.000'e yükseldi.
Bu çalışmadaki daimi iyileşme, Çin'de daha olgun bir organ bağışı ve organ nakli sisteminin oluşturulmasından bağımsız düşünülemez.
Çin'de 2010 yılından bu yana insan organı bağışı, organ kabulü ve dağıtımı, organ nakli klinik hizmetleri, organ nakli kalite kontrolü ile organ bağışı ve nakil denetimi olmak üzere beş ana sistem kuruldu.
Çin, organ bağışı ve nakline yönelik eşzamanlı gelişen talep karşısında, organ bağışı ve naklinin sağlıklı gelişimini daha da güvence altına alabilmek amacıyla, 2007 yılında yürürlüğe giren İnsan Organı Nakil Yönetmeliği'ni revize etti. Yeni düzenlemeler 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.
Çin'de organ bağışçısının kalp, beyin veya her ikisinin de ölümü gerçekleştikten sonra bağışçının ailesi bağışı onayladığı ve bilgisayar sistemi alıcıyla etkin şekilde eşleştiği sürece, yasal organ tedarik kuruluşu organı almak için doktorla iletişime geçiyor. Kamu güvenliği, havacılık ve diğer departmanlar ise nakil tamamlanana kadar organa nezaret ediyor.
Çin İnsan Organ Bağışı Yönetim Merkezi'nin resmi internet sitesine göre, Mart 2024 itibarıyla ülkede hayatını kaybeden vatandaşlardan toplam 51.600 organ bağışı gerçekleştirilirken, 158.600 adet büyük organ bağışlandı.
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