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Çin'de Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Sektörü Çift Haneli Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'de Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Sektörü Çift Haneli Büyüme Kaydetti

Çin'de yazılım ve bilgi teknolojileri hizmeti sektörü yılın ilk 11 ayında gelir ve karda çift haneli büyüme kaydetti. Sektörün karı yüzde 12,9 artışla 1,3 trilyon yuanı aşarken, birleşik geliri yüzde 13,9 artarak 11,04 trilyon yuan oldu. Ancak sektörün ihracatı yüzde 3,8 düşüşle 44,95 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Çin\'de Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Sektörü Çift Haneli Büyüme Kaydetti
31.12.2023 - 10:13,
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BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yazılım ve bilgi teknolojileri hizmeti sektörü yılın ilk 11 ayında gelir ve karda çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, sektörün karı yılın ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 1,3 trilyon yuanı (yaklaşık 183,55 milyar ABD doları) aştı.

Sektörün birleşik geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 11,04 trilyon yuan oldu.

Sektörün ihracatı yılın ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 düşüşle 44,95 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Sektörü Çift Haneli Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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