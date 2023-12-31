Çin\'de Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Sektörü Çift Haneli Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yazılım ve bilgi teknolojileri hizmeti sektörü yılın ilk 11 ayında gelir ve karda çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, sektörün karı yılın ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 1,3 trilyon yuanı (yaklaşık 183,55 milyar ABD doları) aştı.

Sektörün birleşik geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 11,04 trilyon yuan oldu.

Sektörün ihracatı yılın ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 düşüşle 44,95 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.