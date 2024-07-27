Çin'deki Fabrika Patlamasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'deki Fabrika Patlamasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Henan eyaletinde bulunan Yongcheng kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Patlamanın nedeni hala araştırılıyor ve şirket yetkilileri gözaltına alındı.

27.07.2024 08:50
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ZHENGZHOU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Yongcheng kentinde yer alan sanayi parkındaki bir fabrikada meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kentteki acil durum yönetim departmanının Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, makine patlaması Cuma günü saat 18.32'de Gaozhuang sanayi parkında meydana geldi.

Açıklamada, şirket yetkililerinin gözaltına alındığı ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Henan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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