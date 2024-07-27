Çin'deki Fabrika Patlamasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

ZHENGZHOU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Yongcheng kentinde yer alan sanayi parkındaki bir fabrikada meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Kentteki acil durum yönetim departmanının Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, makine patlaması Cuma günü saat 18.32'de Gaozhuang sanayi parkında meydana geldi.
Açıklamada, şirket yetkililerinin gözaltına alındığı ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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