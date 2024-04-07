KUNMİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Üç Boğaz Şirketi, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan iki fotovoltaik enerji üretim projesinin tam kapasiteyle elektrik üretmeye başladığını açıkladı.
Yunnan eyaletinin Lijiang kentinde bulunan Ninglang ilçesindeki her iki proje de Üç Boğaz Grubu Yunnan Elektrik Yatırım Limited Şirketi tarafından yatırım yapılarak inşa edildi.
Projelerden 56 megavat nominal kurulu güce sahip olanının elektrik şebekesine yılda yaklaşık 104 milyon kilovatsaat yeşil enerji aktarması, yaklaşık 34.000 ton standart kömür tasarrufu sağlaması ve yaklaşık 82.000 ton karbondioksit emisyonunu azaltması bekleniyor.
Projelerden nominal kurulu gücü 70 megavat olanının ise her yıl elektrik şebekesine yaklaşık 132 milyon kilovatsaat yeşil enerji aktarması, yaklaşık 37.000 ton standart kömür tasarrufu sağlaması ve yaklaşık 89.000 ton karbondioksit emisyonunu azaltması hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'deki Fotovoltaik Enerji Projeleri Tam Kapasiteyle Elektrik Üretmeye Başladı - Son Dakika
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