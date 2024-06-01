Çin'deki garaj patlamasında 3 ölü, 25 yaralı

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NANCHANG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinden yerel yetkililer Cuma akşamı yaptıkları açıklamada, bir garajda meydana gelen patlamanın ardından üç kişinin öldüğünü ve 25 kişinin de yaralandığını söyledi.

İlçenin acil durum yönetim bürosuna göre, patlama Shangli ilçesinin Jinshan kasabasında yol kenarındaki bir garajda saat 19.00 sularında meydana geldi ve bir mesken binasının çökmesine neden oldu.

Yaralıların tümü tedavi için hastaneye kaldırıldı ve kurtarma operasyonu sona erdi.

Olayın nedeni araştırılıyor.