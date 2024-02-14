Çin'deki KOBİ'lerin İş Performansı Ocak Ayında İyileşti - Son Dakika
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Çin'deki KOBİ'lerin İş Performansı Ocak Ayında İyileşti

Çin\'deki KOBİ\'lerin İş Performansı Ocak Ayında İyileşti

Çin'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), Ocak ayında iş performanslarında iyileşme bildirdi. Çin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin açıklamasına göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kalkınma Endeksi geçtiğimiz ay 89,2 olarak ölçüldü. Büyüme yanlısı politikalar ve toparlanan iç talep, KOBİ'lerin geleceğe güvenlerini güçlendirdi.

14.02.2024 14:29
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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), Ocak ayında iş performanslarında iyileşme bildirdi.

Çin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin Çarşamba günkü açıklamasına göre, önde gelen sekiz sektördeki 3.000 KOBİ ile yapılan ankete dayanarak hazırlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kalkınma Endeksi geçtiğimiz ay 89,2 olarak ölçüldü. Önceki ay 89 olan endeks, bir önceki yıla göre de artış gösterdi.

Birliğin yayımladığı bir rapora göre söz konusu artış, yılın başlarında üretimdeki hızlanma ve Bahar Bayramı öncesinde tüketici talebindeki hareketlenme sonucunda ortaya çıktı.

Büyüme yanlısı politikalara hız verilmesinin şirketlerin geleceğe güvenlerini güçlendirdiğini belirten rapora göre, KOBİ'lerin makroekonomiye güvenlerini ölçen alt endeks bir önceki ay 98,5 iken Ocak ayında 98,8'e yükseldi.

Rapora göre Bahar Bayramı öncesinde toparlanan iç talep, pazar canlılığı alt endeksinin bir önceki ay kaydedilen 80,8'den 81,2'ye çıkmasına yardımcı oldu.

Raporda, pazar talebi ve satışlardaki iyileşmeye rağmen KOBİ'lerin yüksek maliyetlerle karşılaşmaya devam ettiği kaydedildi.

Endekste KOBİ'lerin performans ve beklentilerini ölçmeye yönelik çok sayıda alt endeks yer alıyor. 100'ün üzerindeki bir değer iş dünyasında yukarı yönlü bir trendi gösterirken, 100'ün altındaki değerler ise canlılıkta çöküşe işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua

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