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Çin'deki Shuangxicao Dağı'nda Muhteşem Bulut Görüntüleri - Son Dakika
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Çin'deki Shuangxicao Dağı'nda Muhteşem Bulut Görüntüleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Shuangxicao Dağı'nın yamaçlarından süzülen bulutlar, görsel bir şölen oluşturdu. Dağın zirvesinden adeta şelale gibi süzülen bulutlar, sıradağların ve tepelerin arasında akarak canlı bir tabloya dönüştü. Bu etkileyici doğa olayı, genellikle dağlık bölgelerdeki nemli hava akımıyla ilişkilendiriliyor.

Çin\'deki Shuangxicao Dağı\'nda Muhteşem Bulut Görüntüleri
24.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 16:59
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1. Bulutların çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde Shuangxicao Dağı'nın yamaçlarından süzülen bulutlar muhteşem görüntüler oluşturdu.

Dağın zirvesinden görkemli şekilde süzülen bulutlar, adeta masalsı bir şelaleyi andırdı.

Bulutlar, sıradağların ve inişli çıkışlı tepelerin arasında su gibi akarak canlı bir tabloya dönüştü.

Bu etkileyici doğa olayı genelde dağlık bölgelerdeki nemli hava akımıyla bağlantılı kabul ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shangyou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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