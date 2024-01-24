Çin\'deki Shuangxicao Dağı\'nda Muhteşem Bulut Görüntüleri

1. Bulutların çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde Shuangxicao Dağı'nın yamaçlarından süzülen bulutlar muhteşem görüntüler oluşturdu.

Dağın zirvesinden görkemli şekilde süzülen bulutlar, adeta masalsı bir şelaleyi andırdı.

Bulutlar, sıradağların ve inişli çıkışlı tepelerin arasında su gibi akarak canlı bir tabloya dönüştü.

Bu etkileyici doğa olayı genelde dağlık bölgelerdeki nemli hava akımıyla bağlantılı kabul ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shangyou'dan bildiriyor. (XHTV)