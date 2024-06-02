Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde çeltik tarlaları havadan görüntülendi

YİNCHUAN, 2 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Yinchuan kentinde Sarı Nehir boyunca uzanan çeltik tarlaları görülüyor, 30 Mayıs 2024.
Yinchuan'da çeltik ekim sezonu sona erdi. Haziran ayında bol miktarda su ve güneş ışığı, yeni ekilen fidelere ekstra canlılık katacak. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)
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