Çin'den ABD'nin Küba Ablukasına Tepki

Güncel

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarına her daim karşı olduklarını belirtirken, Küba halkını yabancı müdahale ve ablukaya karşı çıkma, egemenlik ve ulusal onuru koruma konusunda kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

BM Genel Kurulu Çarşamba günü, ABD'yi Küba'ya karşı uzun süredir devam eden ekonomik ve ticari ambargoyu sona erdirmeye çağıran kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Karara 187 ülke destek verirken sadece ABD ve İsrail karşı oy kullandı, Moldova ise çekimser kaldı.

Lin konuya ilişkin günlük basın toplantısında, kararın BM Genel Kurulu'nun Küba halkına ulusal egemenliğini savunma ve dış müdahale ile ablukaya karşı çıkma yönündeki haklı mücadelesinde verdiği kesin desteği bir kez daha yansıttığını ifade etti.

Sözcü kararın ayrıca, ABD'nin tek taraflılık ve zorbalık uygulamalarının ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerinin ağır ihlallerinin uluslararası toplum tarafından oybirliğiyle kınandığını ve kesin şekilde karşı çıkıldığını gösterdiğini vurguladı.

Lin, ABD'nin Küba'ya yönelik süre gelen tek taraflı ve zorlayıcı tedbirlerinin Küba halkına tarifsiz acılar yaşattığını söyledi. Küba istatistiklerine göre, ABD ablukası 60 yılı aşkın bir süredir Küba'da 160 milyar ABD dolarından fazla kümülatif kayba yol açarken, Mart 2023'ten bu yılın Şubat ayına kadar gıda, ilaç, yakıt ve enerji gibi neredeyse tüm geçim alanlarını kapsayan 5 milyar ABD dolarından fazla kaybın söz konusu olduğu belirtildi.

"Çin her daim ABD'nin Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarına karşı çıktı ve 1992'den bu yana BM Genel Kurulu'nda 32 kez ABD'nin Küba'ya yönelik ablukasına karşı çıkan kararlar için lehte oy kullandı" diyen Lin, Çin'in kararlı şekilde uluslararası adaletin yanında duracağını ve Küba halkını dış müdahaleler ve ablukaya karşı çıkma, egemenlik ve ulusal onuru koruma konusunda kararlı şekilde desteklemeye devam edeceğini ifade etti.