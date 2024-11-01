Çin'den ABD'nin Küba Ablukasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den ABD'nin Küba Ablukasına Tepki

Çin, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosuna karşı duracak ve Küba halkını destekleyeceğini açıkladı.

01.11.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarına her daim karşı olduklarını belirtirken, Küba halkını yabancı müdahale ve ablukaya karşı çıkma, egemenlik ve ulusal onuru koruma konusunda kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

BM Genel Kurulu Çarşamba günü, ABD'yi Küba'ya karşı uzun süredir devam eden ekonomik ve ticari ambargoyu sona erdirmeye çağıran kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Karara 187 ülke destek verirken sadece ABD ve İsrail karşı oy kullandı, Moldova ise çekimser kaldı.

Lin konuya ilişkin günlük basın toplantısında, kararın BM Genel Kurulu'nun Küba halkına ulusal egemenliğini savunma ve dış müdahale ile ablukaya karşı çıkma yönündeki haklı mücadelesinde verdiği kesin desteği bir kez daha yansıttığını ifade etti.

Sözcü kararın ayrıca, ABD'nin tek taraflılık ve zorbalık uygulamalarının ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerinin ağır ihlallerinin uluslararası toplum tarafından oybirliğiyle kınandığını ve kesin şekilde karşı çıkıldığını gösterdiğini vurguladı.

Lin, ABD'nin Küba'ya yönelik süre gelen tek taraflı ve zorlayıcı tedbirlerinin Küba halkına tarifsiz acılar yaşattığını söyledi. Küba istatistiklerine göre, ABD ablukası 60 yılı aşkın bir süredir Küba'da 160 milyar ABD dolarından fazla kümülatif kayba yol açarken, Mart 2023'ten bu yılın Şubat ayına kadar gıda, ilaç, yakıt ve enerji gibi neredeyse tüm geçim alanlarını kapsayan 5 milyar ABD dolarından fazla kaybın söz konusu olduğu belirtildi.

"Çin her daim ABD'nin Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarına karşı çıktı ve 1992'den bu yana BM Genel Kurulu'nda 32 kez ABD'nin Küba'ya yönelik ablukasına karşı çıkan kararlar için lehte oy kullandı" diyen Lin, Çin'in kararlı şekilde uluslararası adaletin yanında duracağını ve Küba halkını dış müdahaleler ve ablukaya karşı çıkma, egemenlik ve ulusal onuru koruma konusunda kararlı şekilde desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'nin Küba Ablukasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:23:23. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'nin Küba Ablukasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.