Çin\'den Ay\'a İnsanlı Görev Detayları Açıklandı

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SHENZHEN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin, gerçekleştirmeyi planladığı bir sonraki insanlı Ay görevinin ayrıntılarını, yayınladığı bir video ile açıkladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından perşembe günü İnsan Uzayı Sempozyumu'nda gösterilen animasyonda, astronotların Ay yüzeyinde Ay gezginini sürdüğü görülüyor ve merkezinde iniş alanı bulunan üç günlük sürüş rotasına yer veriliyor.

Videoya göre Çin'in Ay'a insanlı iniş görevi, Dünya-Ay arasında insanlı gidiş dönüş, Ay yüzeyinde kısa süreli kalış ve insan-robot işbirliğine dayalı keşif gibi kritik teknolojilerde uzmanlaşmaya odaklanacak.

Görev, iniş, gezinme, örnek toplama, araştırma ve Dünya'ya dönüş gibi bir dizi işlemi kapsayacak.

Çin 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermeyi hedefliyor. Çin, mürettebatlı ön uçuş testleri ile insanlı Ay görevleri sayesinde Ay bilimi, Ay temelli bilim ve kaynak keşfi ve kullanımı da dahil olmak üzere üç temel alanı hedefleyen büyük ölçekli uzay bilimi deneyleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ajansa göre Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, Mengzhou insanlı uzay aracı, Lanyue Ay'a iniş aracı, astronotların giyeceği uzay giysisi ve Ay gezgininin prototiplerinin üretimi ve yer testleri planlandığı gibi devam ediyor.

Üretim ve testlere yönelik yer tesisleri ve ekipmanlar ise tamamlanmış ve çalışır durumda. Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'nın inşası ise planlandığı gibi ilerliyor.

Akademisyenler, önde gelen yerli uzmanlar ve astronotlar Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde 21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen İnsan Uzayı Sempozyumu'nda uzay istasyonunun bilimsel başarıları ve ulusal uzay laboratuvarının inşası ve işletilmesi gibi konuları ele aldı.