Çin'den BAE'ye Destek Mesajı

07.05.2026 12:50
Çin, BAE'ye yönelik saldırılardan endişeli, bölgedeki gerilimi artıran adımlara karşı olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik son dönemdeki saldırılardan büyük endişe duyduklarını ve bölgedeki gerilimi artıran adımlara kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan sözcü, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki ülkelerin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne ciddiyetle saygı gösterilmesini ve siviller ve askeri olmayan hedeflerin korunması gerektiğini savunduklarını belirtti.

Lin, bir an önce kapsamlı bir ateşkese varılmasının ve çatışmaların daha da yayılmasının önlenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:00:37.
