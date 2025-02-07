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Çin'den Gazze Açıklaması

Çin, Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıktı.

07.02.2025 13:44
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BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "temizleyip" devralma önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Guo, Gazze'nin Filistin halkına ait olduğunu vurguladı. Guo, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Gazze'nin, güçlü devletler için bir kurban olmak şöyle dursun siyasi oyunlarda bir pazarlık kozu olarak bile görülemeyeceğini belirtti.

Gazze'nin savaş nedeniyle zaten yıkıma uğradığının ve acı çektiğinin altını çizen Guo, büyük ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun, Gazze'de durumu kötüleştirmek yerine insani yardım sağlayıp yeniden inşasına yardımcı olarak Gazze'yi daha iyi bir yer haline getirmek için el ele vermesi gerektiğini ifade etti.

Guo, "Çin, Filistin halkının meşru ve ulusal haklarını kararlılıkla desteklemekte, 'Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin' Gazze'nin çatışma sonrası yönetiminde el üstünde tutulması gereken önemli bir ilke olduğuna inanmakta ve Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkmaktadır" dedi.

İleride izlenecek temel yol olarak iki devletli çözümün gerçekleştirilmesinde ve Filistin sorunun erken bir dönemde, adil şekilde siyasi çözümü için dünyanın geri kalanıyla çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Guo, çözümün 1967'deki sınırlar baz alınarak tam egemenliğe sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında yattığını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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