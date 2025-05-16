Çin'den İki Devletli Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den İki Devletli Çözüm Çağrısı

Filistin sorununun çözümü için acil harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

16.05.2025 13:01
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Filistin sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözümün bulunması için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaparak, "Nekbe'nin" ancak iki devletli çözümün uygulanmasıyla tarihe karışabileceğini vurguladı.

Filistinlilerin "Büyük Felaket" olarak adlandırdıkları Nekbe'nin 77. yıldönümünde perşembe günü BM'de düzenlenen törende söz alan Geng, "77 yıl önce Filistin halkının yarısından fazlası Arap- İsrail savaşı sırasında evlerinden sürüldü ya da evlerini terk etmek zorunda bırakıldı ve o zamandan bu yana meşru hak ve çıkarları için zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı. Filistin halkının uğradığı bu tarihi zulüm, 77 yıl sonra bugün hala giderilmemiş ve hatta daha da kötüleşmiş durumda" dedi.

Gazze'de 19 aydır devam eden çatışmanın yıkıcı etkilerine dikkat çeken Geng, 53.000'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 2 milyondan fazla insanın artan İsrail ablukası altında "eşi görülmemiş bir insani felaketle" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Geng, Batı Şeria'da sürekli genişleyen yerleşim yerlerinin ve yerleşimci şiddetinin, "Filistin halkının alanını amansız şekilde daralttığına ve iki devletli çözümün temelini aşındırdığına" dikkat çekti.

Geng, "Ortadoğu sorunun temelinde yer alan Filistin sorunu, bölgedeki barış, istikrar ve uzun vadeli güvenlik açısından kritik önemdedir. İki devletli çözümün hayata geçirilmesi, sorunun çözümündeki tek uygulanabilir yoldur. En acil öncelik olarak şuan yapılması gereken şey, derhal Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani felaketin hafifletilmesidir" dedi.

Geng, İsrail'e BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nun kararlarına uyma, Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici önlemlerine ve tavsiye kararlarına saygı gösterme, "derhal tüm askeri saldırılarına ve uluslararası insani hukuk başta olmak üzere uluslararası hukuk ihlallerine son verme, Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırma, Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini sonlandırma ve yerleşim şiddetini önleme" çağrısı yaptı.

Çin'in uzun süredir devam eden duruşunu da yineleyen Geng, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan" bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını ve Filistin'in BM'ye tam üye olmasını desteklediklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Filistin Sorunu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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