Çin'den İklim Konferansı'na Katılım

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BAKÜ, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde erken uyarılar konusunda Çin tarafından düzenlenen üst düzey bir toplantıda konuşma yaptı, 12 Kasım 2024. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)