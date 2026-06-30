Çin'den Kanada'nın Bezelye Nişastasına Anti-Damping Önlemi - Son Dakika
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Çin'den Kanada'nın Bezelye Nişastasına Anti-Damping Önlemi

30.06.2026 18:04
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Çin, 1 Temmuz'dan itibaren Kanada menşeli bezelye nişastası ithalatına geçici anti-damping uygulayacak.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin, 1 Temmuz'dan itibaren Kanada menşeli bezelye nişastası ithalatına geçici anti-damping önlemleri uygulayacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in anti-damping yönetmelikleri uyarınca geçici anti-damping önlemleri depozito şeklinde uygulanacak. Buna göre soruşturma kapsamındaki ürünü ithal eden şirketler 1 Temmuz'dan itibaren Çin'in gümrük makamlarına ön kararda belirtilen oranlarda depozito yatıracak.

Bakanlık 12 Ağustos 2025 tarihinde konuya ilişkin başlatılan anti-damping soruşturmasında ön karar verildiğini duyurmuştu.

Ön kararda Kanada menşeli bezelye nişastası ithalatının, Çin'in yerli sektörüne maddi zarar veren damping içerdiği ve söz konusu damping ile zarar arasında nedensel ilişki bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Kanada'nın Bezelye Nişastasına Anti-Damping Önlemi - Son Dakika

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