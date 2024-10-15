Çin'den Lübnan'daki Barış Gücüne Destek - Son Dakika
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Çin'den Lübnan'daki Barış Gücüne Destek

Çin, Lübnan'daki barış gücünün güvenliğini artıracağını açıkladı, İsrail'e saldırıyı kınadı.

15.10.2024 17:22
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BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'daki Çin barış gücü birliklerinin güvende olduğunu ve bu birliklerin güvenliğinin güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Wu Qian, bu açıklamaları Salı günkü basın toplantısında, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik son saldırısına ilişkin soruya cevaben yaptı.

Wu, Çin'in İsrail ordusunun UNIFIL'e yönelik saldırısından ciddi endişe duyduğunu, bunu şiddetle kınadığını ve BM barış güçlerine yönelik her türlü saldırıya kesinlikle karşı olduğunu söyledi.

Olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve sorumlularının hesap vermesini talep ettiklerini belirten Wu, "İlgili tarafları böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerçek adımlar atmaya çağırıyoruz. Çatışmaya dahil olan taraflar UNIFIL personelinin ve varlıklarının güvenliğini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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