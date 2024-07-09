Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Çin'e yönelik karalamaya son vermeye çağırdı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Çin'e yönelik karalamaya son vermeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi Çin'e yönelik karalama ve iftiralarına son vermeye, sorumlu davranmaya ve siber uzayın barış ve güvenliğine katkıda bulunmaya çağırdı.

09.07.2024 15:20
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BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi Çin'e yönelik karalama ve iftiralarına son vermeye, sorumlu davranmaya ve siber uzayın barış ve güvenliğine katkıda bulunmaya çağırdı.

Lin Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, kısa süre önce Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi, Bilgisayar Virüsü Önleme Teknolojisi Ulusal Mühendislik Laboratuvarı ve 360 Dijital Güvenlik Grubu tarafından yayımlanan raporla ilgili yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Rapora göre ABD 2023 yılından bu yana "Volt Typhoon" adlı bir bilgisayar korsan grubuna ilişkin söylenti yayarak, Çin'e karşı dünya çapında bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor.

Lin, Nisan ayında ilgili Çinli kurumların, ABD'nin kendi jeopolitik gündemini ilerletmek amacıyla "Volt Typhoon" meselesinde Çin'i sorumlu tutarak kumpas kurduğuna ilişkin skandalı ortaya çıkardığını vurguladı.

Sözcü son raporun, söz konusu dezenformasyon kampanyasının ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD istihbarat topluluğunun diğer mensupları tarafından, Kongre'deki Çin karşıtları ve çok sayıda federal kurumun yanı sıra Beş Göz İttifakı ülkelerinden ( Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD ve Avustralya) siber güvenlik kurumlarının da katılımıyla tasarlandığını ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını ortaya koyduğunu belirtti.

"Raporun yayımlanmasından bugüne kadar geçen sürede ABD bize halen bir açıklama yapmış değil" diyen Lin, Ulusal Güvenlik Ajansı başkanının "Volt Typhoon" hakkında dezenformasyon yaymaya devam ettiğini belirtti.

"Daha da kötüsü son rapor, ABD hükümetinin bir siber güvenlik şirketine baskı yaparak 'Volt Typhoon'un bir fidye yazılım grubu olduğunu kanıtlayan teknik analizini yeniden yazmasını istediğini ortaya çıkardı" diye konuşan Lin, bunun işe yaramayan ve yaramayacak olan beceriksiz bir örtbas taktiği olduğunu ifade etti.

Lin, ABD'nin sorumsuz davranışını şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Sözcü, "Bize bir açıklama borçlu olan ABD, Çin'e yönelik karalama ve iftiralarına bir an önce son vermeli. ABD'yi sorumlu davranmaya ve siber uzayın barış ve güvenliğine katkıda bulunmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Çin'e yönelik karalamaya son vermeye çağırdı - Son Dakika

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