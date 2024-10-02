Çin'e 75. Yıldönümü Kutlaması

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BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Belarus, Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye liderleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'e kutlama mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin'in küresel sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine ve güvenlik ve istikrarın korunmasına büyük katkılarda bulunduğunu belirterek, iki halkın yararına olacak şekilde Çin ile iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeye ve kalıcı kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ise Tacikistan ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını yeni dönemde büyütmenin, Tacikistan'ın dış politikasının en öncelikli başlıklarından biri olduğunu ifade etti. Rahman, Tacikistan ile Çin arasındaki iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini üst seviyelere taşımak istediklerini kaydetti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov da Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan ve Çin'in samimiyet ve karşılıklı güveni paylaştığını ve dostluklarının zamana yenik düşmediğini ifade etti. İki lider, Türkmenistan ile Çin arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğine ve iki halka ortak faydalar sağlayacağına olan güçlü inançlarını dile getirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise Çin'in dost bir komşu ve zaman içinde kendini kanıtlamış güvenilir bir işbirliği ortağı olduğunu belirtti. Mirziyoyev, Özbekistan ve Çin'in ilişkilerini yeni dönemde her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığa yükselterek Özbekistan'ın kalkınmasına ve karşılıklı fayda sağlayan bölgesel işbirliğine ivme kazandırdığını ifade etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da Belarus ile Çin arasındaki dostluğun kaya gibi sağlam olduğunu ve her türlü koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklıklarının derinleşmeye devam edeceğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise Çin'le çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade ederek, dost Çin halkına devamlı ilerleme temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud, Çin ile olan iyi ilişkilere büyük değer verdiklerini ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Çin'in kalkınma sürecinin dünyanın yararına olduğunu belirterek, adaletin savunucusu olan Çin'in, hegemonyacı anlayıştan zarar gören, bağımsızlık ve egemenliklerini savunan ülkelerin güvendiği bir ülke olduğunu vurguladı.