Çin ile Tunus, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltti - Son Dakika
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Çin ile Tunus, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltti

Çin ile Tunus, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşerek, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Liderler, ilişkileri derinleştirerek yeni bir seviyeye yükseltmeyi ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki kriz ve Filistin sorunu hakkında da görüş alışverişinde bulundular ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, yatırım gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

31.05.2024 20:41
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Çin ile Kuzey Afrika ülkesi Tunus, ikili ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığıdan yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı için ülkesini ziyaret eden Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Liderler, başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede, iki ülke arasında "stratejik ortaklık" kurulmasına karar verdi.

Şi, görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 60 yılda uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin ve Tunus'un birbirlerini eşit olarak gördüğünü, saygı gösterdiğini ve desteklediğini belirterek, Tunus ile geleneksel dostluğu sürdürmeyi, farklı alanlardaki etkileşimleri ve işbirliğini derinleştirerek ilişkileri yeni bir seviyeye yükseltmeyi istediklerini vurguladı.

Çin'in Tunus'un kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, reform sürecini bağımsız olarak yürütmesini ve kendi kaderini elinde tutmasını desteklediğini ifade eden Şi, Tunus ile kalkınma stratejilerini uyumlaştırarak altyapı inşaatı, yeni enerji ve diğer alanlarda işbirliğini değiştirmeyi, tıp ve sağlık, yeşil kalkınma, su kaynakları, tarım ve başka alanlarda da yeni işbirliği ivmesi yakalamayı istediklerini dile getirdi.

Liderler, Gazze'deki krizi ele aldı

İki lider, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki kriz ve Filistin sorunu hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Şi, Çin'in Filistin meselesindeki tutumunun Arap ülkeleriyle tutarlık içinde olduğunu, Filistin sorununa iki devletli çözümün uygulanması temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı çözüm için Tunus ve diğer Arap ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmenin ardından Çin ile Tunus arasında, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, yatırım ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ile Tunus, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltti - Son Dakika

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