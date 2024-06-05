Çin'in desteğiyle inşa edilen Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nda test uçuşları başladı - Son Dakika
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Çin'in desteğiyle inşa edilen Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nda test uçuşları başladı

Pakistan'ın güneybatısındaki liman kenti Gwadar'da Çin desteğiyle inşa edilen Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nda test uçuşlarına başlandı. Havalimanının proje yönetim ekibi, Çin'in desteğiyle inşa edilen havalimanının nihai aşamaya girmek üzere olduğunu belirtti.

05.06.2024 17:15
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GWADAR, 5 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın güneybatısındaki liman kenti Gwadar'da Çin desteğiyle inşa edilen Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nda test uçuşunu tamamlayan bir uçak görülüyor, 4 Haziran 2024.

Havalimanının proje yönetim ekibi, Pakistan'da Çin'in desteğiyle inşa edilen Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nın Salı gününden itibaren 5 günlük test uçuşlarına başladığını ve projenin nihai aşamaya girmek üzere olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı Proje Yönetim Ekibi/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Pakistan, Ulaşım, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in desteğiyle inşa edilen Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nda test uçuşları başladı - Son Dakika

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