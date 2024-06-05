Çin'in desteğiyle inşa edilen Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nda test uçuşları başladı

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GWADAR, 5 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın güneybatısındaki liman kenti Gwadar'da Çin desteğiyle inşa edilen Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nda test uçuşunu tamamlayan bir uçak görülüyor, 4 Haziran 2024.

Havalimanının proje yönetim ekibi, Pakistan'da Çin'in desteğiyle inşa edilen Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nın Salı gününden itibaren 5 günlük test uçuşlarına başladığını ve projenin nihai aşamaya girmek üzere olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı Proje Yönetim Ekibi/Xinhua aracılığıyla)