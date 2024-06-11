Çin'in Ejderha Teknesi Festivali Dünya Genelinde Kutlandı - Son Dakika
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Çin'in Ejderha Teknesi Festivali Dünya Genelinde Kutlandı

Çin'in Ejderha Teknesi Festivali, Almanya, Güney Afrika ve Malta gibi ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Frankfurt'ta düzenlenen festivalde 20'den fazla tekne yarıştı ve 500'den fazla yarışmacı katıldı. Cape Town'da ise ejderha teknesi yarışı düzenlendi ve 10 takım çeşitli kategorilerde mücadele etti. Malta'da ise Çin Kültür Merkezi'nde konser ve performanslar düzenlendi. Ejderha Teknesi Festivali, dünya genelinde Çin kültürünü tanıtmak ve geleneksel sporları yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.

11.06.2024 16:58
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Çekim Tarihi: Son görüntüler

Uzunluk: 00: 01: 28

1. Çin'in Ejderha Teknesi Festivali'nden çeşitli görüntüler

2. Frankfurt'ta düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali'nden çeşitli görüntüler

5. Cape Town'da düzenlenen ejderha teknesi yarışından çeşitli görüntüler

7. SES 4 (İngilizce): DAVİNA MEYER, Kazanan takımın üyesi

8. Malta'daki Çin Kültür Merkezi tarafından düzenlenen konserden çeşitli görüntüler

Çin'in Ejderha Teknesi Festivali pek çok denizaşırı ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Almanya

Frankfurt Ejderha Teknesi Festivali'nde 20'den fazla tekne yer aldı.

Yarışa Çin, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerden 500'den fazla yarışmacı katıldı.

"Eğlendiğimizi düşünüyorum, bize çok ilginç geldi. Ülkeler arasında ilişki kurmak daha iyi. Biz bunu seviyoruz. Hepimizin burada olması çok güzel."

"Burada olduğumuz ve Çin kültürünü biraz daha yakından gördüğümüz için gerçekten çok mutluyuz."

Güney Afrika

Cape Town'da Cumartesi günü ejderha teknesi yarışı düzenlendi.

Yarışta 10 takım 100 metre, 500 metre ve halat çekme yarışmaları da dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde mücadele etti.

"En geleneksel kültürel sporlardan biri olan ejderha teknesi yarışlarının çıkış yeri Çin. Bu nedenle yurt dışında yaşayan Çinliler olarak bu geleneğin buralarda da sürdürüldüğünü ve geliştirildiğini görmekten çok mutluyuz."

SES 4 (İngilizce): DAVİNA MEYER, Kazanan takımın üyesi:

"Ejderha teknesini kullanmak harika bir takım sporu. Birlikte oturuyoruz, teknede tek bir takımız, hepimiz aynı kişiyiz, tek bir kişiyiz ve bu harika bir şey. Bence Çin kültüründen aldığımız şey de bu."

Malta

Ejderha Teknesi Festivali, Malta'da Çin Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle kutlandı.

Etkinlikte piyano ve Çin'e özgü telli çalgı pipa gibi enstrümanların yer aldığı performanslar sunuldu.

Konserin ardından izleyicilere zongzi tatlısı ikram edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Ejderha Teknesi Festivali Dünya Genelinde Kutlandı - Son Dakika

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