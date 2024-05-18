Çin'in ilk akıllı açık deniz sondaj platformu Guangdong'da kuruldu - Son Dakika
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Çin'in ilk akıllı açık deniz sondaj platformu Guangdong'da kuruldu

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi proje ekibi tarafından kurulan 'Huizhou 26-6' adlı akıllı açık deniz sondaj platformu, 30.000 tondan fazla ağırlığa sahip ve sekiz standart basketbol sahası büyüklüğünde bir güverte alana sahip. Platform, akıllı ekipmanlarla donatılmış olup üretim verimliliğini yüzde 20 artırırken, işletme ve bakım maliyetlerini yılda yüzde 10 azaltıyor.

18.05.2024 12:09
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SHENZHEN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ilk akıllı açık deniz sondaj platformu, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde kuruldu. Kurulum, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi proje ekibi tarafından Cuma günü gerçekleştirildi.

"Huizhou 26-6" olarak adlandırılan ve 30.000 tondan fazla ağırlığa sahip olan platformun güverte alanı, sekiz standart basketbol sahası büyüklüğünde.

Proje ekibi Genel Müdür Yardımcısı Wei Weirong, platformun üst blok ağırlığının yüzer vincin kaldırma kapasitesini aşması nedeniyle kurulum sırasında doğal dalga gücünden ve en son gemi yükü ayarlama teknolojilerinden faydalanıldığını söyledi.

Petrol sahası geliştirme projesi genel müdürü Li Tao, blok daldırma ucunun ve kılıfının yerleştirme hassasiyetinin milimetrik doğruluk düzeyine sahip olduğunu söyledi.

Proje ekibine göre, kullanılan akıllı ekipman miktarı geleneksel bir platformun üç katı olmasına rağmen kullanılan alan ise geleneksel platforma göre üçte bir oranında daha az. Akıllı üretim, akıllı sondaj, ekipman sağlamlık yönetimi, akıllı güvenlik gibi bir dizi güçlü işleve sahip olan platform, üretim verimliliğini yüzde 20 oranında artırırken, işletme ve bakım maliyetlerini yılda yüzde 10 oranında azaltıyor.

Kaynak: Xinhua

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