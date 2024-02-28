Çin'in Rongcheng kentinde karavan ihracatı arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Rongcheng kentinde karavan ihracatı arttı

Çin\'in Rongcheng kentinde karavan ihracatı arttı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Rongcheng kentinde, karavan üretim ve ihracatının önemli bir merkezi olan bölgede, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,8 artışla 1,82 milyar yuanlık ihracat değeri kaydedildi.

28.02.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RONGCHENG, 28 Şubat (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan ve önemli bir karavan üretim ve ihracat üssü olan Rongcheng kentinde, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,8 artışla 1,82 milyar yuan (yaklaşık 256 milyon ABD doları) tutarında ihraç değeri kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Shandong, İhracat, Çin, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Rongcheng kentinde karavan ihracatı arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:25:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Rongcheng kentinde karavan ihracatı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement