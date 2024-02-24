Yunnan eyaletinde yeni enerji üretimi yüzde 56 arttı - Son Dakika
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Yunnan eyaletinde yeni enerji üretimi yüzde 56 arttı

Yunnan eyaletinde yeni enerji üretimi yüzde 56 arttı

Çin Güney Elektrik Şebekesi'nin Yunnan şubesine göre, Yunnan eyaletindeki yeni enerji üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 56 artarak 41 milyar kilovat-saate ulaştı. Yunnan'ın toplam yeni enerji kurulu gücü ise 35,9 milyon kilovat olarak kaydedildi.

24.02.2024 09:23
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KUNMİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Güney Elektrik Şebekesi'nin Yunnan şubesine göre, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yeni enerji üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 41 milyar kilovat-saate ulaştı.

Şirket, eyaletteki yeni enerji gücü kullanım oranının geçen yıl yüzde 99,78'e ulaştığını bildirdi.

Şu anda Yunnan'ın toplam yeni enerji kurulu gücü 35,9 milyon kilovat olup toplamın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Çin, yüksek kaliteli ve yeşil büyümeyi sürdürmek için 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmaya ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmaya çalışacağını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Çin, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunnan eyaletinde yeni enerji üretimi yüzde 56 arttı - Son Dakika
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