Çin, İran-İsrail geriliminde taraflara itidal çağrısı yaptı

Çin, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede gerilimin yükselmesinden duyulan endişeyi dile getirerek taraflara itidal çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğu kaydedilerek savaşa derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.
Çin'in gerilimin yükselmesinden derin endişe duyduğunun ifade edildiği açıklamada, taraflara sükunet ve itidalle hareket ederek gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiğine işaret edilerek, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurgulandı.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
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