Çin, İsrail'e İşgali Sonlandırma Çağrısı Yaptı

Güncel

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığını derhal sonlandırarak uluslararası toplumun güçlü çağrısına kulak vermesini istedi.

Fu, Salı günü BM Genel Kurulu'nun Filistin meselesi hakkındaki acil özel oturumunda yaptığı konuşmada onlarca yıldır süren işgal ve baskının Filistin halkının tarifsiz acılar yaşamasına neden olduğunu ve Filistin halkının uzun zamandır hayalini kurduğu bağımsız devlet statüsünü zorlaştırdığını söyledi.

Fu, "İşgalin sonlandırılması İsrail için bir seçenek değil, yasal bir yükümlülüktür" dedi.

Çinli temsilci, "İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığını derhal sonlandırarak uluslararası toplumun güçlü çağrısına kulak vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fu, bağımsız devlet statüsünün, bir ulus olarak Filistin halkının vazgeçilmez bir hakkı olduğunu vurguladı. Uzun süredir devam eden yasadışı işgalin, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesini engellediğini ve İsrail'e Filistin konusunda münhasır bir veto hakkı verdiğini kaydeden Fu, "Bu, kabul edilemez" dedi.

Fu, uluslararası topluma daha fazla çaba gösterme ve İsrail'den Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'un ilgili kararlarını uygulamasını, Gazze'de askeri operasyonlarını sonlandırmasını ve Batı Şeria'da yasadışı yerleşim faaliyetlerine son vermesini talep etme çağrısı yaptı.

"Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz" diyen Fu, Filistin Devleti'nin, BM üye devletleri arasında bir sandalyeye kavuştuğunu ve Genel Kurul'a Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz tarihli tavsiye kararının uygulanmasına odaklanan bir karar tasarısı sunduğunu kaydetti.

Çin'in, karar tasarısı lehine oy kullanacağını belirten Fu, kararın, işgalin sona erdirilmesi, iki devletli çözümün uygulanması ve Ortadoğu barış sürecinin ilerletilmesine yeni bir ivme kazandırması temennisinde bulundu.