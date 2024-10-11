Çin, İsrail'in UNIFIL Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Çin, İsrail'in UNIFIL Saldırısını Kınadı

Çin, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını kınayarak barış gücü güvenliğinin sağlanmasını istedi.

11.10.2024 13:46
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Çin, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücüne (UNIFIL) saldırılarını kınayarak barışı koruma görevlilerinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL'e ait tesislere yönelik saldırılarına ilişin değerlendirmede bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma görevlilerine bilerek saldırmanın insancıl hukuka aykırı olduğunun ve BM Güvenlik Konseyi'nin, 2006 yılındaki savaşın ardından İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesi mutabakata bağlayan 1701 sayılı kararını ihlal ettiğinin altını çizen Mao, "Çin, İsrail Savunma Güçleri'nin barışı koruma görevlilerine saldırılarından derin endişe duymakta ve saldırıları güçlü şekilde kınamaktadır." dedi.

Mao, saldırıların "kabul edilemez" olduğunu, bir daha tekrarlanmaması için soruşturma başlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirterek "Tüm ilgili taraflara, özellikle de İsrail'e gerilimi düşürecek ve BM barış gücü görevlilerinin güvenliğini sağlayacak tedbirleri alma çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, dün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 Barış Gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

Bugün de İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, İsrail'in UNIFIL Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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