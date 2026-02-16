Çin, Kanada ve İngiltere'ye Vize Muafiyeti Getirdi

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, sınır ötesi seyahati daha da kolaylaştırmak amacıyla vize muafiyeti politikasını 17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla, umumi pasaport sahibi Kanada ve İngiltere vatandaşlarını içerecek şekilde genişletme kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada bu iki ülkenin umuma mahsus pasaporta sahip vatandaşlarının, iş, turizm, aile ve arkadaş ziyaretleri, değişim programları ve transit geçiş amaçlı olarak Çin'e vizesiz giriş yapıp ülkede 30 güne kadar kalabileceklerini söyledi.

Sözcü uygulamanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacağını söyledi.