Çin, Otonom Sürüş Düzenlemelerini Sıkılaştırıyor

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, araçlarda bulunan akıllı sürüş sistemlerinin tam anlamıyla otonom sürüş sağlayamaması nedeniyle akıllı sürüşe ilişkin düzenlemeleri ve yönetimi sıkılaştırma kararı aldı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Trafik Yönetim Bürosu Müdürü Wang Qiang, Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Sürücü aracın kullanımından sorumlu nihai taraf olmaya devam etmektedir" dedi.

Wang, sürücülerin araç hareket halindeyken ellerini direksiyondan ya da gözlerini yoldan ayırmasının sadece ciddi trafik güvenliği riskleri oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda hukuki sorumluluğa, idari cezalara ve hatta cezai kovuşturmaya yol açabileceğini vurguladı.

Wang, akıllı sürüşe yönelik düzenlemeleri ve yönetimi güçlendirmek üzere yasa ve yönetmeliklerin, araç otonomluğunun sürüş otomasyonunun olmadığı Seviye 0'dan kısmi sürüş otomasyonuna işaret eden Seviye 2'ye yükseltilmesini sağlayacak şekilde değiştirilmesini polis yetkililerinin destekleyeceğini söyledi.

Çin ayrıca araç imalatçılarını destekli sürüş sistemlerinin güvenilirliğini sürekli olarak geliştirmeye ve ilgili güvenlik teknolojisi standartlarını oluşturmaya teşvik edecek.