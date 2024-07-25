Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Askeri Tatbikatlarla Çin'i Korkutmak İşe Yaramaz

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BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, askeri tatbikatlar ya da saldırgan söylemlerle Çin'in gözünü korkutmaya yönelik girişimlerin asla işe yaramayacağını söyledi.

Zhang bu açıklamayı Perşembe günü, "Çin'e karşı güç gösterisi" olduğu düşünülen ABD liderliğindeki çok uluslu "RIMPAC-2024" tatbikatıyla ilgili bir soru üzerine yaptı.

Çin ordusunun hiçbir zaman yanılgılara düşmeyeceğini, gözdağı verilerek caydırılamayacağını ya da baskılarla sindirilmeyeceğini belirten Zhang, ordunun tüm saldırganları yenip Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruyacak kararlılığa, kabiliyetlere ve araçlara sahip olduğunu ifade etti.