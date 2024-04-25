Çin, Shenzhou-18 Uzay Aracını Fırlattı

ÇEKİM TARİHİ: 25 Nisan 2024
1. Fırlatma anından çeşitli görüntüler
Çin, Perşembe günü Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, üç taykonotunu 6 aylık bir görev için yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna gönderdi.
Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor. (XHTV)
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