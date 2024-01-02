 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, Tayvan halkına tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Tayvan halkına tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısında bulundu

Çin yönetimi, Tayvan'da yapılacak liderlik seçimi öncesinde Tayvan halkına tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısında bulundu. Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Direktörü Song Tao, Tayvan'ın Çin ile birleşmesinin ancak halkların ortak çabasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Pekin yönetimi, Tayvan'ın bağımsızlığına ve dış müdahaleye karşı çıkacağını belirtti. Çinli diplomatlar, iktidardaki Demokratik İlerici Parti ve Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin Tayvan'ın fiilen bağımsızlığını korumaya yönelik tavrından rahatsız olduğunu dile getirdi. DPP'nin seçimi kazanması halinde Çin ile Tayvan arasında gerilimlerin artacağı tahmin ediliyor.

Çin, Tayvan halkına tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısında bulundu
02.01.2024 - 19:09,
Abone Ol

Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak liderlik seçimi öncesinde Tayvan halkına "tarihin doğru tarafında yer almaları" çağrısında bulundu.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Direktörü Song Tao, yeni yılın ilk iş gününde yayımladığı yazılı mesajda, Tayvan'ın Çin ile birleşmesinin ancak Boğaz'ın iki yakasındaki halkların ortak çabasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Birleşmeyi "bin yıllık görev" olarak niteleyen Song, "Tayvanlı yurttaşlarımız tarihin doğru tarafında yer almalı, ilişkilerin yeniden barışçı gelişim doğrultusuna girmesini ve anavatan ile barışçı yeniden birleşmeyi teşvik etmeli." ifadesini kullandı.

Song, Pekin yönetiminin, barışı korumak için "vatansever ve birleşme yanlısı güçleri destekleyeceğini" ve "Tayvan'ın bağımsızlığına ve dış müdahaleye karşı çıkacağını" kaydetti.

Pekin DPP ve Lai'nin çizgisinden rahatsız

Çinli diplomat, mesajında seçime katılacak partilere veya adaylara doğrudan işaret etmekten kaçınsa da Pekin yönetiminin, iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) ve seçimdeki adayı, Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin Tayvan'ın fiilen bağımsızlığını korumaya yönelik tavrından rahatsız olduğu biliniyor.

Pekin sözcüleri, çoğu zaman Lai'yi "ayrılıkçı" ve "sorun yaratan" olarak yaftalamaktan kaçınmıyor.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, dün, görev süresi mayısta dolacak olan Tsai Ing-wen'in, Ada lideri olarak son yeni yıl mesajıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tayvan halkının, iktidar partisinin politikalarının verdiği büyük zararı ve yıkımı anlamalarını umduğunu" dile getirmişti.

Çın, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Tsai Ing-wen'in çizgisinde ilerlemeyi sürdürmek, bağımsızlığın, provokasyonun ve ihanetin yoluna girmek demektir. Bu Tayvan'ı barıştan ve refahtan uzaklaştıracak, savaşa ve çöküşe daha fazla yaklaştıracaktır." ifadesini kullanmıştı.

DPP'nin seçimi kazanması halinde Çin ile Tayvan arasında gerilimlerin artacağı tahmin ediliyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (KMT/Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Pekin, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Tayvan halkına tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısında bulundu - Son Dakika


19:26
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49
Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:31
7,6'lık depremin ardından Japonya'nın yaptığı tsunami uyarısı, Güney Kore ile kriz çıkardı 7,6'lık depremin ardından Japonya'nın yaptığı tsunami uyarısı, Güney Kore ile kriz çıkardı

Son Dakika
19:26 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:31 7,6'lık depremin ardından Japonya'nın yaptığı tsunami uyarısı, Güney Kore ile kriz çıkardı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 20:07:09. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Tayvan halkına tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement