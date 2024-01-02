Çin, Tayvan halkına tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısında bulundu

Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak liderlik seçimi öncesinde Tayvan halkına "tarihin doğru tarafında yer almaları" çağrısında bulundu.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Direktörü Song Tao, yeni yılın ilk iş gününde yayımladığı yazılı mesajda, Tayvan'ın Çin ile birleşmesinin ancak Boğaz'ın iki yakasındaki halkların ortak çabasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Birleşmeyi "bin yıllık görev" olarak niteleyen Song, "Tayvanlı yurttaşlarımız tarihin doğru tarafında yer almalı, ilişkilerin yeniden barışçı gelişim doğrultusuna girmesini ve anavatan ile barışçı yeniden birleşmeyi teşvik etmeli." ifadesini kullandı.

Song, Pekin yönetiminin, barışı korumak için "vatansever ve birleşme yanlısı güçleri destekleyeceğini" ve "Tayvan'ın bağımsızlığına ve dış müdahaleye karşı çıkacağını" kaydetti.

Pekin DPP ve Lai'nin çizgisinden rahatsız

Çinli diplomat, mesajında seçime katılacak partilere veya adaylara doğrudan işaret etmekten kaçınsa da Pekin yönetiminin, iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) ve seçimdeki adayı, Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin Tayvan'ın fiilen bağımsızlığını korumaya yönelik tavrından rahatsız olduğu biliniyor.

Pekin sözcüleri, çoğu zaman Lai'yi "ayrılıkçı" ve "sorun yaratan" olarak yaftalamaktan kaçınmıyor.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, dün, görev süresi mayısta dolacak olan Tsai Ing-wen'in, Ada lideri olarak son yeni yıl mesajıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tayvan halkının, iktidar partisinin politikalarının verdiği büyük zararı ve yıkımı anlamalarını umduğunu" dile getirmişti.

Çın, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Tsai Ing-wen'in çizgisinde ilerlemeyi sürdürmek, bağımsızlığın, provokasyonun ve ihanetin yoluna girmek demektir. Bu Tayvan'ı barıştan ve refahtan uzaklaştıracak, savaşa ve çöküşe daha fazla yaklaştıracaktır." ifadesini kullanmıştı.

DPP'nin seçimi kazanması halinde Çin ile Tayvan arasında gerilimlerin artacağı tahmin ediliyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (KMT/Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.