Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı

XİCHANG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve Yaogan-42 02 uydusunu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 21 Nisan 2024.
Çin Pazar günü bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi fırlatarak uzaya bir uzaktan algılama uydusu yerleştirdi.
Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden (Beijing saati ile) sabah saat 07.45'te fırlatılan roket, Yaogan-42 02 uydusunu önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 517. uçuş görevi. (Fotoğraf: Yang Xi/Xinhua)
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