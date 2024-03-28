Çin ve Almanya Arasında Yeni Hava Rota Açılıyor

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SHENYANG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile Almanya'nın Frankfurt kentini birbirine bağlayan yeni bir hava rotası 25 Nisan'da faaliyete geçecek.

China Southern Havayolları Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu rotanın Çin'in kuzeydoğusu ile Almanya'yı doğrudan birbirine bağlayan ve yerli bir havayolu şirketi tarafından işletilen ilk tarifeli uçuş rotası olacağını kaydetti. Seferler her hafta Perşembe günü, Airbus A350-900 tipi uçakla gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 11 saat sürecek uçuşlar diğer transit rotalara kıyasla 5 saatten fazla tasarruf sağlayacak.

Almanya, Liaoning eyaletinin başlıca yabancı yatırım kaynağı ve önemli bir ticaret ortağı konumunda. Yeni hava rotasının, iki nokta arasında büyüyen iş, aile ziyareti, eğitim ve turizm taleplerini tam anlamıyla karşılaması bekleniyor.