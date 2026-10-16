Çin ve Azerbaycan diplomatik ilişkilerin 35. yılı öncesi işbirliğini güçlendirecek - Son Dakika
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Çin ve Azerbaycan diplomatik ilişkilerin 35. yılı öncesi işbirliğini güçlendirecek

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Çin ve Azerbaycan diplomatik ilişkilerin 35. yılı öncesi işbirliğini güçlendirecek
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İki taraf, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 35. yıl dönümünde enerji, ulaşım, iklim ve yapay zeka alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi vurguladı.

BAKÜ, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede, son yıllarda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in stratejik rehberliğinde hızlı ilerleme yoluna giren, atılım niteliğinde gelişme sergileyen ve tarihinin en iyi dönemine ulaşan Çin-Azerbaycan ilişkilerinin geleceğinde geniş ufuklar açıldığını söyledi.

Wang, uzun soluklu stratejik ortak olan Çin'in, Azerbaycan'ın kalkınmasını ve yeniden canlanmasını hızlandırma çabalarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Wang, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) dönem başkanı olarak yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan'ı takdir ettiklerini ve Azerbaycan'ın CICA bünyesinde ve uluslararası ilişkilerde daha büyük rol oynamasını desteklediklerini vurguladı.

Önümüzdeki yılın Çin ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki ülke cumhurbaşkanlarının vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek ve bu yıldönümünü iki ülkenin modernleşme hamlelerini ortaklaşa hızlandırma ve iki halka fayda sağlama konusunda bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Azerbaycan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Bayramov ise samimi dost ve güvenilir ortaklar olan Azerbaycan ve Çin'in uzun soluklu bir dostluğa sahip olduğunu ve iki ülke arasında her seviyedeki yakın etkileşimlerin giderek arttığını ve ikili ilişkilerin eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Bayramov, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını ve iki ülke cumhurbaşkanlarının rehberliği altında kapsamlı stratejik ortaklıklarını ilerletmeye, enerji, ulaşım, iklim değişikliği, yapay zeka ile halklar arası ve kültürel etkileşimler gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, Kuşak ve Yol işbirliğine yönelik çabaları artırmaya ve Orta Koridor'u desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

İki taraf, önümüzdeki dönemde ikili tatbiki işbirliğinin ilerletilmesinin yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine derinlemesine görüş alışverişinde de bulundu.

Kaynak: Xinhua
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