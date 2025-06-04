Çin ve Belarus Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko'yu kutlayan Xi, iki ülkenin, birbirlerine samimiyet ve güvenle yaklaşan gerçek dost ve iyi ortaklar olduğunu söyledi.

Çin ve Belarus arasındaki kalıcı geleneksel dostluk, çok güçlü karşılıklı siyasi güven ve her alanda büyüyen işbirliğine dikkat çeken Xi, iki ülke ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bakış açısından değerlendirip ilişkileri bu doğrultuda geliştirdiklerini belirtti.

Xi, ikili ilişkilerin ve kazan-kazan işbirliğinin istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Belarus ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Xi, iki tarafa da Birleşmiş Milletler ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda koordinasyon ve işbirliğini daha da geliştirme, birlikte hegemonya ve zorbalığa karşı çıkma ve uluslararası eşitlik ve adaleti koruma çağrısında bulundu.

Çin'e 15. ziyaretini gerçekleştiren Lukaşenko ise ülkeye gerçekleştirdiği tüm ziyaretlerde kendisine gerçek anlamda dostluk gösterildiğini söyledi.

Ülkesine verilen uzun vadeli güçlü destek ve yardım için teşekkür eden Lukaşenko, Çin'e son derecede güvendiklerini ve Çin ile işbirliğini aktif şekilde ilerleteceklerini kaydetti.

Lukaşenko, Çin'in çok taraflılığı destekleyip tek taraflılık, yaptırımlar ve baskıya karşı çıkarak dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Çin'e duyduğu hayranlığı dile getiren Lukaşenko, uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.