Çin ve Brezilya 2026'yı Kültür Yılı İlan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Brezilya 2026'yı Kültür Yılı İlan Etti

Çin ve Brezilya, kültürel bağları güçlendirmek için 2026'yı Kültür Yılı olarak kutlayacak.

21.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BRASILIA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Brezilya iki halk arasındaki kültürel bağları güçlendirmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla 2026 yılını Çin-Brezilya Kültür Yılı olarak kutlayacak.

İki ülke çarşamba günü ortak bir bildiriyle daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak bir geleceğe sahip Çin-Brezilya topluluğunu birlikte inşa edeceklerini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Diplomasi, Brezilya, Kültür, Güncel, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Brezilya 2026'yı Kültür Yılı İlan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:14 Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası İstanbul’da beklenen yağış başladı Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
18:56 BMGK’da Gazze’de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
18:44 Beşiktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı
18:33 Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE’den buldu Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
18:24 Adını Ajda Pekkan’dan alan altın yeniden moda oldu Adını Ajda Pekkan'dan alan altın yeniden moda oldu
18:19 Gardi, Osimhen’den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray’a getiriyor Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
17:58 Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı
17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 14:53:55. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Brezilya 2026'yı Kültür Yılı İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.