Çin ve Brezilya 2026'yı Kültür Yılı İlan Etti

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BRASILIA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Brezilya iki halk arasındaki kültürel bağları güçlendirmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla 2026 yılını Çin-Brezilya Kültür Yılı olarak kutlayacak.

İki ülke çarşamba günü ortak bir bildiriyle daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak bir geleceğe sahip Çin-Brezilya topluluğunu birlikte inşa edeceklerini duyurdu.