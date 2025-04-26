Çin ve Kazakistan Dışişleri Bakanları Görüştü

ALMATI, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi (solda), Kazakistan'ın Almatı kentinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile 2. Çin-Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi, 25 Nisan 2025. (Fotoğraf: Li Renzi/Xinhua)
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