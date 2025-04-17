Çin ve Malezya'dan Filistin'e Destek

KUALA LUMPUR, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Malezya, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını belirterek, iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrısında bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Malezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesinde perşembe günü yapılan ortak açıklamada Çin ve Malezya'nın, Gazze'nin Filistin halkına ait olduğunu ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladığı belirtildi.

"Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin", Gazze'nin çatışma sonrası yönetiminde gözetilmesi gereken önemli bir ilke olduğunu vurgulayan taraflar, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Çin ve Malezya, iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olması çağrısı yaptı.